Spalletti: «Le amichevoli sono importanti, ma spostarsi all’estero è fisicamente faticoso»

In conferenza: «Fa bene abituarsi ad andare a giocare partite su campi internazionali, ma è come fare un’ulteriore seduta di allenamento»

Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, c’è anche l’allenatore, Luciano Spalletti. Il tecnico ha espresso il suo parere sulle amichevoli estive di cui ha parlato il patron.

«Giocare con qualche squadra che dà qualche stimolo in più aiuta. La nostra squadra sa diversificare le partite più abbordabili da quelle più difficile, sanno interpretare bene queste varie declinazioni. A Castel di Sangro, come dice il presidente, ritroviamo un po’ tutto. Spostarsi all’estero è meglio per abituarsi ad andare a giocare partite su campi internazionali, ma sull’aspetto della fatica è pesante, è come fare un’ulteriore seduta di allenamento».