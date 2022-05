Spalletti: «Bisogna dichiarare bene gli obiettivi, altrimenti viene fuori un macello»

Il Corriere del Mezzogiorno riporta alcune dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, a Radio Kiss Kiss Napoli. In particolare, il tecnico ha sottolineato l’importanza di una comunicazione più chiara da parte del club ai suoi tifosi. Il quotidiano scrive:

“La delusione per il sogno scudetto infranto ha ridimensionato la qualificazione alla Champions League. Sulla base di quanto accaduto, nella pianificazione della prossima annata c’è spazio per la comunicazione. Non si è tirato indietro affermando che per migliorare questa stagione bisogna solo provare a vincere il campionato ma ci ha tenuto a suggerire una comunicazione trasparente con i tifosi. «Bisogna dichiarare bene gli obiettivi, altrimenti viene fuori un macello – ha detto l’allenatore -. Nelle ultime conferenze ho fatto un pochino il bischero perché si voleva sotterrare quello che la squadra ha costruito».