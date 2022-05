Sky Uk: RedBird Capital Partners sfida Investcorp per il Milan

Non sarebbe cosa fatta il passaggio del Milan a Investcorp. Il fondo arabo è vicino all’accordo ma il periodo di esclusività delle trattative con Elliott sarebbe concluso. Ne vorrebbe approfittare RedBird Capital Partners, società di investimento americana tra le più ricche e prolifiche al mondo, che avrebbe presentato un offerta di un miliardo di euro per la società di via Aldo Rossi.