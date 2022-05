Sconcerti: la Juve è sempre una cosa a metà, c’è aria di fine ciclo

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la finale di Coppa Italia vinta dall’Inter grazie anche a due rigori che definisce leggeri.

“Partita difficile da giudicare. La Juve nella gara normale ha fatto di più, specie nel primo tempo. L’Inter ha pareggiato e vinto con due rigori leggeri. C’erano tutti e due, ma i falli erano meno gravi dei danni che hanno procurato. Ho rinunciato da un pezzo a capire i rigori italiani, credo di aver perso la sensibilità degli arbitri, non la capisco più. Per me il calcio è sport dove il contatto non è sempre un peccato, entra nel gioco”.