Intervenuto, come di consueto, a Maracanà, su Tmw Radio, l’editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha commentato le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa che si è tenuta oggi per presentare il ritiro di Castel di Sangro.

Su Bernardeschi.

«Penso che Bernardeschi sia un calciatore più che adatto per il Napoli. Gli è mancato un po’ l’ultimo saltino ma ha una grandissima tecnica. Secondo la mia opinione, se andasse al Napoli sceglierebbe una squadra perfetta anche da un punto di vista tattico: potrebbe agire sia come sotto-punta che come ala. Non dimentichiamoci che il Napoli deve sostituire le cessioni che farà. È vero che hanno preso questo georgiano di cui si parla molto bene, eppure penso che Bernardeschi sia perfetto. Ha dimostrato con l’Europeo di poter reggere anche livelli molto alti»