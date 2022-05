Ronaldo può restare al Manchester United nonostante l’Europa League: è una richiesta di ten Hag

Sul Telegraph. CR7 gioca la Champions da quasi vent’anni, dovrebbe rinunciarvi. Ten Hag crede che sia sciocco privarsene: ha fatto 24 gol in 37 partite

Erik ten Hag vuole che Cristiano Ronaldo rimanga al Manchester United. Lo scrive il Telegraph. Il nuovo allenatore del club crede che sarebbe sciocco non trattenere il fuoriclasse portoghese, che ha ancora un anno di contratto e che ha comunque trascinato lo United con 24 gol in 37 partite in una stagione altrimenti estremamente deludente.

Ronaldo, nonostante i 37 anni, è fisicamente integro. È nota la cura maniacale che ha del suo corpo e della sua forma fisica. Ed è uno dei primi giocatori con cui ten Hag ha intenzione di parlare al suo arrivo a Manchester. È uno di quelli da cui l’ex allenatore dell’Ajax intende partire, in un’estate che vedrà un certo via-vai nei pressi di Old Trafford: i contratti di Cavani, Pogba, Lingard e Mata scadono a giugno (e non saranno rinnovati), Matic se ne andrà, Martial non ha alcuna intenzione di tornare dopo il prestito a Siviglia. È in dubbio addirittura la conferma di Rashford, il cui contratto attuale scade nel 2023 (il Manchester ha un’opzione per allungarlo al 2024).

Ovviamente, ci vorrà l’ok di Ronaldo. Che dovrebbe accettare di rinunciare alla Champions dopo praticamente vent’anni, visto che il Manchester United non ha più alcuna speranza di qualificarsi. CR7 avrebbe fatto intendere, riferisce il Telegraph, di non voler lasciare i Red Devils (e magari il calcio europeo) dopo un anno fallimentare. Vorrebbe finire «col botto». Se questo ok arrivasse, ten Hag potrebbe concentrarsi su altre zone di campo, sia negli acquisti che nel (tantissimo) lavoro da fare. Non lo spaventa, comunque, costruire la squadra attorno al portoghese.