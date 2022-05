Roma-Feyenoord, alta tensione a Tirana per gli scontri tra gli ultras. 60 fermati, 12 poliziotti feriti.

Stasera a Tirana si giocherà Roma-Feyenoord finale di Conference League. La tensione è già altissima, poiché ieri le frange più estreme delle due tifoserie sono già entrate in contatto. Lo racconta il Messaggero.

“La tensione è salita con il passare delle ore, prima i sostenitori del Feyenoord hanno volgarmente urinato sulle ruote del pullman della Roma, poi c’è stato qualche lancio di bottigliette. In serata, i primi violenti incidenti, di cui sono rimasti vittime due cittadini di Tirana feriti seriamente alla testa nella zona riservata agli olandesi (otto sono stati portati in commissariato), poi anche alcuni agenti. Risse, scazzottate, lanci di sedie e oggetti, più di un focolaio scoppiato nella città appena è giunta l’oscurità. Un tutti contro tutti. A mezzanotte il bilancio del ministero dell’Interno albanese parlava già di 60 tifosi arrestati, 12 olandesi e 48 italiani, e dodici poliziotti feriti. C’è grande preoccupazione perché il blocco consistente arriverà nella giornata di oggi e ne sono attesi anche moltissimi senza biglietto, in totale 50mila persone: saranno tutti prelevati da navette gratuite e portate in centro. Poi, a partire dalle 13 l’appuntamento in Kryqezimi 21 Dhjetori, luogo in cui partirà il corteo verso lo stadio. Chi non riuscirà a rimediare un tagliando, potrà assistere alla partita dal maxischermo presente in piazza Scanderbeg in cui è stata allestita una fan zone “neutrale” destinata alle famiglie. O nelle altre fan zone dislocate in città”.