Richarlison rilancia un bengala in curva nella festa Everton, ora rischia la squalifica (VIDEO)

Il gol al Chelsea tiene l’Everton in corsa per la salvezza. L’FA ha aperto un’inchiesta sull’esultanza dell’attaccante brasiliano

L’euforia era tale che i tifosi dell’Everton hanno preso a lanciare di tutto, dagli spalti di Goodison Park. Il gol di Richarlison al Chelsea li tiene a galla, in Premier. E lui, il brasiliano, il match-winner, ha ricambiato l’affetto dei suoi tifosi: ha preso un bengala azzurro dal prato, ancora fumante, e l’ha rispedito in tribuna. Tutto ciò avveniva al minuto 48.

Ora Richarlison sarà probabilmente squalificato.

Keith Hackett, l’ex capo degli arbitri inglesi, dice che avrebbe dovuto essere espulso e merita sicuramente di essere squalificato: “Era assolutamente da cartellino rosso, quel gesto rientra nella condotta violenta. Sarei sorpreso se le autorità non prendessero provvedimenti. Dovrebbe essere squalificato. Questa è un’azione di un giocatore che non può essere nascosta”.

Nessuno è rimasto ferito, e non ci sono state lamentele al club, sottolinea il Telegraph. Un portavoce dell’Everton ha dichiarato: “Analizzeremo la questione ma, per quanto ci riguarda, Richarlison stava solo tentando di toglierlo dal prato”.

Richarlison hurls a flare into the Everton crowd #EVECHE pic.twitter.com/VGPEvOzssL — HK (@5hk) May 1, 2022

L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha detto di “sapere cosa sarebbe successo” a Goodison, ma non ci sono state lamentele da parte dell’allenatore sui tifosi: “Ce lo aspettavamo. Sarebbe stato bello avere un arbitro che ne fosse responsabile. Se la sono cavata”.

Lampard ha elogiato l’ambiente e il suo attaccante: “Se non ti fa venire la pelle d’oca c’è qualcosa che non va in te. Erano il dodicesimo uomo. Quando il club si riunisce a Goodison è fantastico. Richarlison è un top player. Per il livello di attaccante che può essere, deve essere clinico e lo è stato oggi e grazie a questo abbiamo vinto la partita”.

La FA ha aperto un’inchiesta sul ri-lancio del fumogeno in tribuna.