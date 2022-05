Raiola: «Vestivo male, così pensavano che fossi scemo. Essere sottovalutati è un vantaggio»

Su Repubblica il suo ricordo. Parlava sette lingue, l’olandese meglio dell’italiano. «Però penso in campano, che ha connessioni logiche più veloci».

Mino Raiola raccontato da Repubblica.

Maglietta attillata, pancia prominente, ascella pezzata, magari bermuda e infradito, barba mai rasata di fresco: ai negoziati si presentava così, all’inizio perché «col vestito sono a disagio» e poi perché quel look aveva cominciato a definire il personaggio.

«Quando mi vedevano arrivare conciato in quel modo pensavano che fossi mezzo scemo: essere sottovalutati è un vantaggio enorme, in una trattativa». Parlava sette lingue, l’olandese meglio dell’italiano. «Però penso in campano, che ha connessioni logiche più veloci».