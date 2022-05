Piquè: «Mourinho distruggeva i rapporti tra i calciatori, se dice che qualcuno ti odia gli credi»

Il difensore del Barcellona, Gerard Piqué, ha rilasciato una lunga intervista a Skybet. Parla anche di Guardiola e Mourinho.

“In Spagna è stata durissima. Ricordo che la prima volta che venne al Camp Nou con il Real Madrid, dopo aver vinto il triplete con l’Inter, fu un colpo duro per lui e perse 5-0. In conferenza stampa pressava tutti i giorni e forse per Guardiola questo era troppo. Non aveva niente a che vedere con il calcio. A quel tempo distruggeva il modo di vedere il calcio e anche il rapporto con i giocatori. Se Mourinho andava da un giocatore e gli diceva che qualcuno lo odiava, quello ci credeva. Stavo per salutare Iker Casillas e lui non mi voleva parlare. Abbiamo dovuto fare delle sedute tra i giocatori di Barcellona e Madrid per ristabilire i rapporti, tornare ad essere un buon spogliatoio e vincere”.