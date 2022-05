Partita infuocata all’Arechi, tra Salernitana e Cagliari finisce 1-1 con rissa a bordocampo

Il rigore realizzato da Verdi scatena il caos. Dopo la chiamata al Var l’arbitro annulla un rigore al Cagliari. E’ ancora tutto da decidere per entrambe le squadre

Partita infuocata all’Arechi di Salerno tra Salernitana e Cagliari. Finisce in pareggio dopo un match pieno di colpi di scena e soprattutto di tensione che ha costretto l’arbitro a concedere 10 minuti di recupero.

A segnare per primo è stato Simone Verdi, su rigore. Proprio il gol dell’ex Napoli dal dischetto ha scatenato una rissa a bordo campo dopo che Verdi è andato ad esultare con i compagni accanto alla sua panchina dove si stavano riscaldando le riserve del Cagliari che hanno interpretato il gesto come una provocazione. L’atmosfera si è fatta tesissima con contatto fisico tra giocatori e staff di entrambe le formazioni. Il direttore di gara ha espulso Ribery e Radunovic ed il gioco si è fermato qualche minuto per far tornare la tranquillità.

Nei minuti di recupero l’arbitro nega un rigore al Cagliari dopo essere stato richiamato al Var. L’urlo di gioia dell’Arechi è stato presto annullato dal pareggio, al 98′, del Cagliari. La partita per la salvezza è ancora tutta da giocare: nulla di deciso per nessuna delle due squadre.