«Negli ultimi tempi, quando Battiato non era più in sé, in tanti si sono approfittati di lui»

Il Fatto Quotidiano intervista Juri Camisasca. Musicista, per 11 anni è stato monaco benedettino: era molto legato a Franco Battiato, viveva nella sua tenuta, era presente il giorno della sua morte. Si erano conosciuti all’inizio degli anni Settanta, in caserma.

Racconta Battiato come un uomo molto combattivo, sempre in polemica con il mondo.

«Sempre stato combattivo, uno in polemica con il mondo, specialmente i politici: quando accendeva il televisore erano dolori, non sopportava questa società e li insultava; invece da morto l’ho visto tranquillo con se stesso, aveva trovato il suo spazio di serenità interiore, mentre prima era quello esteriore a turbarlo, soprattutto per uno come lui così in vista; aveva il suo caratterino. Quando capitava era meglio stare lontani; stiamo attenti a non dipingere Franco come un santino, non era così. Ho sentito molte persone ricordarlo in maniera irreale, e così si svilisce una delle sue caratteristiche: affrontava le situazioni e se gli giravano le scatole, alla larga!».