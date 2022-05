Mihajlovic: «Lo scudetto al Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano»

In conferenza: «L’Inter ha fatto ricorso perché sapeva che sul campo avrebbe perso. Mi ha dato fastidio il loro atteggiamento verso la gara»

In conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Venezia, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato dello stop del Napoli nella corsa scudetto e anche della partita vinta contro l’Inter, mentre lui era in ospedale per curarsi dal ritorno della leucemia.

Sulla partita contro l’Inter:

“E’ stata la più importante sentivo da troppo tempo che questa era partita scontata, che l’Inter voleva vincerla tramite i ricorsi e questo mi faceva arrabbiare. L’ho detto anche a loro prima della gara: ‘Hanno provato a vincerla prima perché sul campo non la vinceranno mai’. Io amo l’Inter e ho grande rispetto per tutti, compreso per Simone, ma se c’è una cosa che mi dava fastidio era l’atteggiamento che era stato tenuto nei confronti di quella partita. Non dormivo la notte, non volevo che succedesse quello che tutti davano per scontato”.

Sulla corsa per lo scudetto:

“Io facevo il tifo per il Napoli, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se avesse vinto il Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano“.