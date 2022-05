Messaggero: Roma, la Roma ha fatto piangere José Mourinho, l’uomo tutto d’un pezzo

Il Messaggero torna sulle lacrime di José Mourinho al termine di Roma-Leicester, che ha decretato il passaggio della Roma in finale di Conference League.

Aveva pianto dopo la vittoria dell’Inter in Champions, nel 2010, ma erano lacrime di addio. Stavolta è differente.

“Qui, Mou, esplode d’amore e si commuove, perché ha costruito una famiglia e lui ne è il padre orgoglioso. Piange, ma non ha vinto la Champions; piange e non sta per andarsene; piange perché ha visto una città in delirio, tifosi di ogni età per strada, colori, suoni, bandiere, quell’Olimpico. Ha pianto, fa fatto piangere. E’ apparso come un uomo a cui basta una piccola gioia per emozionarsi, una semplice finale di Conference. Ha capito che un traguardo del genere, qui, ha un altro valore e lui è il responsabile di tutto. Soprattutto gli è chiaro che, dopo tante delusioni, è ancora Speciale la sua Roma torna a sognare”.