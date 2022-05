Medel: «L’anno scorso sono stato tentato di lasciare il calcio a causa dei tanti infortuni»

Il difensore cileno del Bologna, Gary Medel, ha rilasciato un’intervista a Las Ultimas Noticias raccontando il periodo difficile vissuto nel 2021 a causa dei continui infortuni. Aveva quasi deciso di lasciare il calcio e tornare nel suo paese.

«Ne ho discusso con mia moglie, con i miei figli, ed è stata una decisione della famiglia. Ritenevamo fosse bello rimanere ancora un po’ a Bologna. Le persone qui mi amano molto. Inoltre, sento che nonostante abbia 34 anni competitivamente sto bene, sono forte e sto dando un contributo. Non come l’anno scorso in cui ho passato un brutto periodo e ho pensato di mandare tutto all’inferno, andare in Cile e lasciare il calcio. Stavo per farlo. Ho subito tre infortuni. In totale, contando i giorni in cui non ho potuto giocare, nel 2021 sono stato fuori dal campo per otto mesi. E’ stato allora che ho pensato di finire la mia carriera. La famiglia e il mio entourage sono stati fondamentali. Inoltre, eravamo nel mezzo delle Qualificazioni e volevo giocare di nuovo un Mondiale».