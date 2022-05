Mazzarri: «Sembrava che il Verona giocasse la finale di Champions». In bilico il futuro del tecnico 

Il Cagliari ha perso in casa ed è stato contestato pesantemente dai tifosi tra fischi e cori “andate a lavorare”. Ora il club riflette sull’esonero

Il Cagliari è sempre più proiettato verso la Serie B, quartultimo in classifica. Ieri la squadra di Mazzarri ha perso in casa contro il Verona (1-2). I tifosi non l’hanno presa bene. Al termine del match hanno chiamato i giocatori sotto la curva e hanno intonato il coro “Andate a lavorare”. La squadra è stata fischiata all’uscita dal campo.

Nel post partita, il tecnico, Walter Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

«Vi confesso che ho fatto un voto per salvare questa squadra. Non mi succedeva da vent’anni».

Il Verona, per lui, ha giocato come se in palio ci fosse la Champions.

«Sinceramente non mi aspettavo questa gara. Abbiamo perso tutti i duelli, quindi diciamo che c’è qualcosa che non va. Oppure gli altri sono più forti di noi. Non mi è piaciuta la prestazione e forse i ragazzi hanno sentito troppo la pressione. E se contro il Genoa avremmo meritato di vincere, oggi abbiamo meritato di perdere. In difesa siamo stati debolissimi e il Verona ci ha punito. Certo, loro hanno una fisicità pazzesca, sembravano assatanati e che giocassero la finale di Champions… Chiedo scusa ai nostri tifosi e ora faremo una riflessione».

Ora la posizione di Mazzarri non è più così salda. In casa Cagliari si riflette. Secondo quanto riporta SportMediaset, il presidente Giulini

“vuole capire se la squadra è ancora allineata con Mazzarri perché nelle ultime tre giornate il Cagliari, oltre alla gara contro la Salernitana, giocherà anche l’altro scontro diretto col Venezia e la partita contro l’Inter che lotta per lo scudetto”.

In caso di esonero potrebbe tornare Leonardo Semplici, che è ancora sotto contratto con il club.