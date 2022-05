Massimo Ranieri cade dal palco a Napoli, spettacolo interrotto

È al Teatro Diana con lo spettacolo “Sogno e son desto”. Ha messo male il piede e ha perso l’equilibrio. È stato portato via con l’ambulanza

Infortunio per Massimo Ranieri, 71 anni, impegnato questa sera a Napoli, al teatro Diana, con lo spettacolo “Sogno e son desto”. Il grande artista napoletano ha messo il piede in fallo mentre cantava, ed è caduto dal palco. L’attore purtroppo si è fatto male, non sappiamo quanto, e lo spettacolo è stato interrotto. Sono immediatamente stati chiamati i soccorsi.

Era all’inizio dello spettacolo, è inciampato ed è caduto di testa (il palco del Diana è piuttosto alto). L’artista era vigile ma ha dovuto attendere l’ambulanza che lo trasportasse al Cardarelli. Scene di panico e di paura in sala.