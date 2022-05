Malagò: «La Roma sia un monito per le altre squadre italiane»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa parlando della vittoria della Roma contro il Leicester, ieri, con la squadra di Mourinho che affronterà la finale di Conference League.

“Complimenti alla Roma: non è la coppa più prestigiosa, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Può essere un monito per le squadre italiane che secondo me non hanno mai snobbato queste competizioni, ma vale la pena fare qualche sacrificio nelle partite infrasettimanali schierando anche i giocatori più forti”.