L’Inter va sotto di 2 gol con l’Empoli, poi li recupera: al 45′ è 2 a 2

Primo tempo pirotecnico a San Siro. L’Empoli va avanti di due gol con Pinamonti e Asllani. Poi Romagnoli segna nella sua porta e rimette in partita l’Inter. Nel finale pareggia Lautaro

È un primo tempo pirotecnico quello di San Siro tra l’Empoli e l’Inter. Il merito è soprattutto dei toscani che dopo 28′ si sono trovati con due gol di vantaggio. In rete al quinto minuto Pinamonti col più classico dei gol dell’ex, poi il prodotto del vivaio Asllani con un azione tutta in verticale alla mezz’ora che manda in bambola Skriniar e De Vrij. Asslani sta giocando un girone di ritorno sorprendente.

Poi, proprio quando nella Milano rossonera s’apprestavano a togliere le bottiglie dal frigo, a rianimare un’Inter stordita dalle due sberle ci ha pensato l’Empoli stesso, con Romagnoli che ha deviato nella sua porta un cross senza ambizioni di Dimarco. A quel punto i nerazzurri, galvanizzati, hanno cominciato a premere fino al gol di Lautaro Martinez su un assist pregevole di Calhanoglu, l’undicesimo del campionato del turco. L’arbitro ha atteso per convalidare il gol a causa di un intervento dubbio di Barella a inizio azione, ma non è stato richiamato al Var. In quattro minuti e mezzo la squadra di Inzaghi ha rimesso le cose al posto giusto.