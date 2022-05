L’Inghilterra celebra Pickford il portiere che si ostina a parare con le mani (VIDEO)

Contro il Chelsea ha compiuto quella che definiscono la parata dell’anno in Premier. Una provocazione in tempi di costruzione da dietro

In tempi di costruzione da dietro, di portieri che decidono la corsa scudetto grazie alle loro performance con i piedi, senza dimenticare Donnarumma con Benzema, dalla Premier League arriva una lezione di ritorno alla tradizione.

L’ha impartita Jordan Pickford portiere dell’Everton e della Nazionale, grande protagonista nell’ultimo turno di campionato della vittoria contro il Chelsea. Vittoria fondamentale nella lotta per non retrocedere. Nella ripresa, Pickford si rende protagonista di un intervento che è stato definito la parata della stagione e una delle più incredibili nella storia della Premier.

Nella ripresa, con l’Everton in vantaggio 1-0, il Chelsea è andato vicinissimo al gol. Tiro di Mason Mount che colpisce due volte il palo, Pickford si è invano gettato sulla sua destra, il pallone sta rotolando verso Azpilicueta che – leggermente defilato – batte forte, teso, a porta vuota. Ma Pickford nel frattempo si rialza, corre verso l’altro palo; persino troppo, visto che sopravanza la traiettoria del pallone, ma con uno scatto d’istinto protende le sue braccia e devia il pallone. Para in controtempo a una velocità non indifferente. E già qui ci sarebbero da scrivere capitoli di un libro. Ma non è finita. Sul corner successivo, la palla finisce a Rudiger che a sinistra, nell’area piccola, calcia a botta sicura ma Pickford si oppone con tutta la sua figura e riesce a fare muro, probabilmente con la testa.

Ah quando i portieri paravano con le mani.