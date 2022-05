L’Equipe: «A questi livelli quella del Real non è più fortuna, è arte»

Il giornale francese scrive di eliminazione “crudele” per il Manchester City. “Ma è così ingiusta?”, si chiede

“A questi livelli non è più fortuna, è arte”.

Poi L’Equipe si dilunga, spiega, argomenta. Ma l’attacco dell’articolo sull’ennesima impresa del Real di Ancelotti vale da solo come risposta da piazzare in esergo, in faccia al partito dei “culisti”, quelli per cui se vinci e continui a vincere è “culo”, mica bravura. Un classico di chi non ha ben compreso come funziona lo sport.

Per l’Equipe è un’eliminazione “crudele” per il Manchester City. “Ma è così ingiusta?”, si chiede il giornale francese. In fondo “al ritorno tanto quanto all’andata, il City non è riuscito a stendere un avversario alle corde”.

Segue cronaca del match che tutti hanno visto. “Come contro il PSG, come contro il Chelsea la squadra di Carlo Ancelotti non si rassegna mai all’impotenza”. Sotto 1-0 a partita praticamente finita “i cambi decretati dal tecnico italiano sembravano un’ammissione di impotenza, per la prima volta in una partita di tale importanza”.

Ma “non c’è grande serata senza Karim Benzema. L’attaccante francese dopo aver offerto il pareggio a Rodrygo, ha causato l’errore di Ruben Dias per il rigore all’inizio dei tempi supplementari. Dopo la panenka dell’andata, ha scelto l’angolo alla sinistra di Ederson, per capovolgere lo stadio al 95′”.

“A questo livello non è più fortuna, è arte”