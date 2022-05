La Süddeutsche e l’elogio di Mourinho: “Capisce gli italiani, questa è la sua forza”

Il rapporto con Roma: “Ha studiato il festival di Sanremo, i suoi pianti per gli arbitraggi funzionano. È il marziano di Flaiano di cui però non si sono stancati»

L’elogio di Mourinho in apertura della sezione sportiva della Süddeutsche Zeitung. Titolo: Roma ama il marziano.

L’articolo parte dalle lacrime di José dopo l’eliminazione del Leicester e la qualificazione della Roma alla finale di Conference League (che si disputerà stasera a Tirana contro il Feyenoord).

Un giornale romano ha scritto commosso: “Puoi fingere di ridere, è facile. Ma non puoi piangere artificialmente”.

Il quotidiano tedesco scrive che

per capire Roma e questo amore quasi devoto dei romanisti per Mourinho, bisogna conoscere la storia del marziano: “Un marziano a Roma”, un racconto surreale e tragicomico del 1954 del meraviglioso Ennio Flaiano, il miglior raccontatore dell’Italia. La storia racconta così: un giorno un’astronave atterra a Villa Borghese, il grande parco cittadino di Roma, e ne esce un marziano, il suo nome è Kunt. I romani sono entusiasti: si dicono che quest’esemplare di un altro pianeta migliorerà le loro vite. Lo celebrano con entusiasmo, lo idolatrano. Ma non dura a lungo, poi si stancano e lo abbandonano.

Esagerando, il marziano è diventato una figura chiave a Roma per questa tendenza tutta italiana e ancor più romana di considerarti un profeta per poi deriderti e bruciarti rapidamente.

Ricorda il murales apparso a Testaccio con Mourinho su una Vespa bianca come Gregory Peck nel film “Vacanze Romane”, e la sciarpa giallorossa del club al collo. La Süddeutsche evidenzia la massima di Mourinho: “Se sai solo di calcio, non sai niente di calcio”. Un modo per dire che il calcio non è solo calcio.

Mourinho capisce gli italiani, questa è la sua forza. Può anche tenere conferenze sull’importanza sociale del Festival di Sanremo perché l’ha studiato. I suoi continui pianti per gli arbitraggi? Qui sono compresi e condivisi. Una volta ha detto: “Vogliono toglierci il diritto di vincere le partite”. Noi contro il mondo. Il vecchio trucco di Mourinho funziona anche come diversivo.