La Stampa e il pianto disperato di Dybala: sembrava un bambino. Mai vista una scena così in Italia

Paulo Dybala ha chiuso la sua ultima partita allo Stadium in bianconero in lacrime in mezzo al campo. La Stampa scrive:

“Lacrime amare, lacrime d’amore. Paulo Dybala ha dribblato le emozioni fino all’ultimo, tenendosi tutto dentro per mesi dopo un divorzio tanto doloroso quanto inaspettato, ma quando ha capito che la sua vita bianconera era davvero finita – nello Stadium tutto in piedi ad applaudirlo e ad invocarlo – il suo volto si è trasfigurato e quell’irrefrenabile pianto a dirotto ha fermato la giostra della festa. Non si era mai vista una scena così in uno stadio italiano, figurarsi in quello juventino solitamente abituato ad una certa austerità, ma la Joya senza più gioia sembrava un bambino a cui hanno appena sottratto il giocattolo preferito. I maxischermi, inquadrando quelle lacrime senza fine e quei singhiozzi disperati, hanno moltiplicato gli applausi dei tifosi e scatenato i fischi nei confronti del presidente Andrea Agnelli. Evidentemente non doveva finire così, devono aver pensato i 40mila dello Stadium che hanno acclamato un giocatore che non ha mai nascosto il suo amore per i colori bianconeri”.