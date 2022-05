La Nazione: per lanciare una bomba carta, un tifoso del Napoli rischia di perdere la mano

La Nazione riporta notizie sugli incidenti accaduti dopo il fischio finale di Spezia Napoli

Un tifoso del Napoli è rimasto gravemente ferito e rischia di perdere una mano a causa dello scoppio della bomba carta che voleva lanciare: è questo l’episodio più grave di una giornata amara per il calcio con incidenti durante e dopo Spezia-Napoli .

Dopo gli scontri avvenuti al Picco, durante l’ultima di campionato degli azzurri infatti, ci sono stati altri incidenti al d’infuori dell’impianto che sono proseguiti in stazione.

Prosegue il quotidiano:

Doveva essere una giornata di festa, l’ultima partita del campionato tra due squadre soddisfatte dei rispettivi obiettivi ottenuti (la salvezza per lo Spezia, l’accesso alla Champions League per il Napoli) ma gravi incidenti tra tifosi, prima e dopo la gara, hanno guastato il clima festoso. Alla fine si contano un’invasione di campo, lanci di fumogeni, la sospensione della partita per 12 minuti e altri incidenti fuori dallo stadio.