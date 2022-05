La moviola di CorSport e Gazzetta su Inter-Empoli: più decisivo il Var che l’arbitro

Al 23′ Manganiello ha fischiato un rigore per l’intervento di Parisi su Barella ma il contatto era sulla palla. Banti ha richiamato l’arbitro che ha corretto

Più Var che Manganiello. E’ il succo della Moviola del Corriere dello Sport e di quella della Gazzetta dello Sport relative a Inter-Empoli. L’episodio in cui il Var è stato decisivo è quello del rigore fischiato dal direttore di gara per l’intervento di Parisi su Barella. Proprio la chiamata al Var ha fatto modificare all’arbitro la sua decisione.

Il CorSport, nella sua moviola, scrive:

“E’ una sfida con diversi colloqui tra lui e il VAR, un solo giallo (Lautaro) e dialogo continuo con i giocatori. Decisamente troppo frettoloso nel fischiare il rigore per l’intervento di Parisi su Barella in area toscana. Richiamato dal VAR, rivede, correttamente, la sua decisione: l’intervento del difensore dell’Empoli è nettamente sulla palla, non c’è alcun contatto con il piede del centrocampista nerazzurro”.