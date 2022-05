Juventus-Venezia 2-1, Bonucci festeggia il suo 35esimo compleanno con una doppietta

Una Juve poco bella ma concreta. Nel secondo tempo gli uomini di Allegri sono stati impensieriti più volte dal Venezia, con un ottimo Aramu

La Juventus vince all’Allianz sul Venezia grazie ad una doppietta di Leonardo Bonucci, che festeggia così il suo 35esimo compleanno. Un risultato che sicuramente sta stretto al Venezia, che nel secondo tempo ha avuto molte più possibilità di andare in gol, impensierendo non poche volte la formazione di Allegri.

La Juventus si è resa subito protagonista nel primo tempo, con una traversa centrata da Pellegrini al 4′. Il primo gol di Bonucci, di testa, è arrivato dopo solo 3 minuti, al 7′. Il Venezia non ha mollato, al 16′ ha avuto un’occasione con Aramu, ma il suo sinistro centrale è stato parato da Szczesny.

Nella ripresa, come dicevamo, la Juventus è entrata in campo molto più dimessa rispetto all’inizio del match. Le occasioni più pericolose, per i lagunari, sono passate tutte tra i piedi di Aramu. Al 67′, su punizione, il tiro del centrocampista è stato parato di nuovo da Szczesny. Due minuti dopo Aramu ci ha riprovato con un tiro fortissimo ma finito alta di poco. Alla fine, al 70′, lo stesso centrocampista del Venezia ha agguantato il pareggio momentaneo, con un gran gol di sinistro nell’angolo dopo un’azione a due tocchi. Ma non è bastato: al 75′, stavolta di piede, Bonucci ha decretato la fine della partita.

Da segnalare un’ovazione con tanto di cori per Dybala sia nel riscaldamento che al momento della sostituzione, al 57′ per Bernardeschi, che è corso negli spogliatoi appena uscito dal campo.