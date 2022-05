Jo Squillo: «Lo dico sempre alle colleghe, mostrate meno culo, meno tette. E poi sono tutte rifatte»

Il Fatto quotidiano intervista Jo Squillo.

Da che realtà viene?

A 16 anni già vivevo in una casa occupata, in Santa Marta: lì dentro si organizzavano corsi di canto, di recitazione, arrivavano personaggi come Demetrio Stratos, Mauro Pagani o Alberto Camerini.

Ero nell’estrema sinistra, ero un’indiana metropolitana, ma non mi sono mai messa in certi guai; (ci pensa) per degli scontri a Milano una volta smarrii il mio fidanzato e altri compagni: girai tutto il giorno, fino a quando li trovai davanti a me, buttati in una stanza, con la testa aperta.