Insigne: «Ho dato tutto, ma la vera partita senza risultato, vincitori e sconfitti, l’abbiamo giocata insieme»

Il discorso ai tifosi del capitano: «Napoli mi ha dato tutto, abbiamo gioito e sofferto, anche litigato, ma sempre insieme come una famiglia»

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è stato premiato dal club per la sua lunga carriera in azzurro alla sua ultima partita in casa, allo stadio Maradona, contro il Genoa. Il pubblico lo ha applaudito e salutato e lui ha voluto dedicare ai tifosi alcune parole che aveva scritto su un foglio.

«Grazie a una città che mi ha dato tanto, forse tutto, abbiamo gioito e sofferto, anche litigato, ma sempre insieme come una grande famiglia. Mi sono sentito accolto dalla gente della mia terra, stare a Napoli è stata una meravigliosa esperienza e una grossa responsabilità che ho accettato con fierezza e amore. Ogni addio lascia l’amaro in bocca, ma questo un po’ di più. Mi mancherà Napoli e mi mancherete voi, sempre, abbiamo collezionato momenti indimenticabili che porterò con me. Ho sempre dato tutto ciò che avevo, ma la vera partita senza risultato e senza sconfitti e vincitori l’abbiamo giocata insieme. Grazie a tutti i tifosi del Napoli nel mondo ai compagni di squadra che si sono rivelati anche veri amici, allo staff, ai mister che hanno avuto cura di me dall’inizio, alla società, alla mia famiglia, a chi ha sempre creduto in me. Grazie di cuore, forza Napoli sempre».