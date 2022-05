Incidenti Spezia-Napoli, l’Usigrai: «La regia unica impedisce il diritto di cronaca»

L’esecutivo dell’Usigrai (i giornalisti della Rai) interviene con una nota sull’informazione fornita relativa agli incidenti durante Spezia-Napoli. Ne abbiamo scritto anche qui.

«Ancora una volta la regia unica impedisce ai cittadini e ai telespettatori di essere informati. È accaduto al Picco di La Spezia dove, dopo dieci minuti dall’inizio dell’incontro di calcio tra Spezia e Napoli, l’arbitro è stato costretto ad interrompere la gara per gli incidenti sugli spalti tra le tifoserie e per l’invasione di campo di alcuni facinorosi. Purtroppo però a casa nessuno ha potuto vedere nulla, né ai giornalisti presenti in tribuna stampa è stato consentito di documentare quanto accaduto (così come imposto dalle norme introdotte dalla Lega calcio all’interno degli stadi). È l’ennesima conferma di come la regia unica imposta dalla Lega durante le partite di serie A e B impedisca il corretto esercizio del diritto di cronaca. I cittadini devono essere informati. Non è piu tollerabile che un diritto costituzionalmente garantito possa essere sistematicamente violato in ossequio a logiche di natura commerciale. Auspichiamo un intervento dell’AgCom per verificare il rispetto delle sue delibere sulla necessità di garantire “il libero e completo esercizio del diritto di cronaca agli avvenimenti che accadono all’interno degli impianti sportivi”».