Il Telegraph elogia l’occhiolino di Abraham: «In Italia è sbocciato e ha imparato la cazzimma»

Il video in cui perde tempo a terra nella finale di Conference League ha fatto il giro del mondo: “Ha imparato come si fa in Italia”

L’occhiolino di Abraham è diventato preda dei social a tempo di record. Gli olandesi lo accusano di essere un simulatore. Gli inglesi ora scrivono che quella perdita di tempo volontaria nella finale di Europa League è il sintomo che l’Italia gli ha fatto bene. E’ cresciuto. Ha imparato la cazzimma.

“Ha dimostrato di aver imparato dal suo periodo in Italia – scrive il Telegraph, che allo scatto dedica un pezzo – di essere stato assorbito dalla Serie A, di aver adottato le metodologie locali. In breve, che è diventato cinico. E questo, per tutti coloro che hanno assistito alla sua evoluzione da giocatore, non può che essere considerato positivo”.

E’ l’effetto Mourinho, pure questo. “Questa stagione è stata trionfale per Abraham. I suoi 17 gol e quattro assist in 37 partite di Serie A sono un record per un attaccante inglese in Italia”. “Abraham è sbocciato”. “Il suo progresso è stato aiutato dalla sua volontà di assimilazione”.

Soprattutto, scrive il Telegraph, ha imparato a usare il fisico: “È diventato molto più bravo a far sentire la sua presenza nell’area avversaria, scrollandosi di dosso la riluttanza nei confronti degli avversari prepotenti che spesso hanno caratterizzato le sue prestazioni al Chelsea”.