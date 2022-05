Il Napoli domani non si allena a causa della tappa del Giro d’Italia: c’è impossibilità di circolare

Il Napoli domani – alla vigilia della sfida al Genoa – non svolgerà il consueto allenamento di rifinitura. Lo comunica il club, nel report dell’allenamento odierno, che specifica che la scelta dipende dall’impossibilità di circolare a causa della tappa del Giro d’Italia. La squadra si ritroverà direttamente sabato sera, per il ritiro, e svolgerà il risveglio muscolare domenica mattina.

Lunga e intensa seduta di lavoro per la squadra che dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema, esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.