Il Napoli celebra Ghoulam: un esempio di etica e professionalità in un calcio spesso privo di valori morali

Nel commento alla vittoria contro lo Spezia il club parla della fascia di capitano all’algerino come riconoscimento all’uomo e al calciatore

Il Napoli celebra Faouzi Ghoulam, che oggi, alla sua ultima partita in azzurro contro lo Spezia, ha indossato la fascia di capitano. Spalletti ha voluto regalargli il giusto tributo dopo anni importanti in squadra. Nel commento pubblicato sul sito per la vittoria in trasferta al Picco, il club scrive a proposito:

“Il capitano di giornata è Faouzi Ghoulam, un riconoscimento all’uomo e al calciatore, uno di quei esempi di etica e professionalità che impreziosiscono un mondo del calcio troppo spesso svilito e svuotato di valori morali”.