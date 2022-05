Il Messaggero: Guida si conferma “sfortunato” con la Roma, sembra un ex arbitro

Il Messaggero commenta la sconfitta della Roma contro la Fiorentina, e in particolare l’arbitraggio di Guida, che ieri ha assegnato un rigore inesistente ai viola dopo essere stato richiamato al Var da Banti per rivedere l’azione.

“La Roma avrà giocato male, avrà subito la freschezza dei viola, ma quello che è accaduto ieri al Franchi e l’ennesima conferma di una saga iniziata dall’inizio del campionato”.

“Non è il primo errore che i giallorossi subiscono in stagione e si aggiunge alla lunga serie di arbitraggi che hanno caratterizzato l’annata di Pellegrini e compagni. Da Rapuano a Guida, passando per Orsato, Maresca, Aureliano, Chiffi, Massa, Abisso, Di Bello, ai quali – con il Banti di ieri – si uniscono anche gli addetti al Var Chiffi, Irrati, De Meo, Fabbri, Aureliano, Nasca e Di Paolo, ce n’è per tutti i gusti. E per tutti gli errori possibili”.