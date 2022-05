Il Guardian celebra Alisson per il salvataggio su Ings: è il migliore nell’uno contro uno – VIDEO

Sono le doti formidabili del portiere del Liverpool a permettere a Klopp di tenere la linea difensiva così alta. È poco celebrato ma fa la differenza

Il Liverpool è ancora in corsa per fare un clamoroso quadruple in una stagione che può davvero passare alla storia. I Reds hanno segnato oltre 142 gol, Mané e Salah sono stabilmente nell’élite del calcio mondiale, l’impatto di Luis Diaz è stato devastante. Ed è forse questo il motivo, scrive il Guardian, per cui i riflettori hanno puntato solo fugacamente Alisson Becker. Eppure è al portiere brasiliano che sono stati dedicati i cori del settore ospiti di Villa Park qualche giorno fa.

Alisson ha tenuto ventuno volte la porta inviolata. Ventuno. Ha l’opportunità di eguagliare o superare il suo record. Ha fatto più parate del suo collega Ederson. La percentuale di parate è del 73,7%, inferiore solo a José Sà del Wolverhampton, quella di passaggi completati è oltre l’86%. Ma le statistiche dicono poco, non bastano a raccontarne l’importanza.

A fare la differenza è l’incredibile capacità di Alisson nell’uno contro uno. Può confermarlo, da ultimo, Danny Ings. È grazie a queste sue formidabili doti che Klopp può permettersi una linea difensiva così alta. È la fiducia incondizionata verso il brasiliano che permette l’accettazione – tutto sommato serena – di certi rischi.