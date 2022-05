Il Giornale: il tiro a giro va in Canada, con Insigne l’ultimo scugnizzo lascia Napoli

“Chi ha parole amare verso di lui è solo più innamorato di altri. Si racconta che Beppe Marotta lo voleva all’Inter. Aveva bisogno di una squadra che giocasse per lui”

L’ultima di Insigne a Napoli conquista un ampio articolo del Giornale.

Il tiro a giro va in Canada, si sa da gennaio, al Toronto porta a casa tanta roba, si dice 11 netti più bonus, può arrivare a 15.

Cosa ha fatto Lorenzo? Niente, chi ha parole amare verso di lui è solo più innamorato di altri.

Si racconta che Beppe Marotta lo voleva all’Inter, e che si fosse messo di mezzo anche Mino Raiola a spingerlo all’estero, la soluzione più gradita a De Laurentiis. Poi la rottura di Paulo Dybala con la Juventus ha stravolto le cose. L’appunto che gli si può muovere è nel suo gioco, l’esigenza di costruire una squadra su di lui, in quel caso devi essere proprio un gigante.

L’ultimo scugnizzo lascia Napoli, sarà una grande festa, poi fra qualche mese, magari di più, lo ricorderanno in pochi, la vita è questa, dai, gira così per tutti, anche per i piccoli grandi uomini.