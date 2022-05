Il Giornale: il Bologna di Mihajlovic insegna che il “tutti per uno e uno per tutti” ha ancora un senso 

Il pallone torna ad essere romantico. I giocatori lottano per un tecnico, per cercare di rendergli la vita un po’ meno pesante, strappargli un sorriso

Il caso del Bologna è uno dei pochi momenti in cui il pallone torna ad essere romantico e dimostra che il tutti per uno e uno per tutti ha ancora un senso. Lo scrive, su Il Giornale, Riccardo Signori.

“Ora non è legge calcistica quella che racconta questo Bologna: lottare per un tecnico, cercar di rendergli la vita un po’ meno pesante, strappargli un sorriso. Però questo è uno dei casi nel quale il pallone torna all’essere romantico. Spesso pensiamo ad atleti robot, qui riscopriamo che il “tutti per uno e uno per tutti” ha ancora un senso. Le vip del campionato non dimenticheranno, e magari impareranno”.