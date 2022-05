Giroud: «Zlatan è il maschio alfa, quando parla, tutti attenti. Prima delle partite ci caricava con i video»

A La Repubblica: «Sul pullman ha fatto un omaggio personalizzato per giocatori e staff. In mezzo a tanti giovani mi sento d’avere di nuovo vent’anni».

La Repubblica intervista Olivier Giroud, uno degli artefici dello scudetto del Milan. Tra Mondiali, Champions e altri titoli, ha vinto praticamente tutto.

Giroud ha segnato 11 gol, ma tutti molto pesanti.

«Siamo un gruppo, pensiamo al collettivo. L’essenziale è averli fatti al momento giusto, come col Sassuolo, nella “finalissima”: la last dance».

E una doppietta nel derby.

Sul Milan:

Il merito della vittoria lo attribuisce a Pioli:

Su Ibrahimovic:

«Zlatan è il maschio alfa. Quando prende la parola, tutti attenti. Sul pullman ha afferrato il microfono e ha fatto un omaggio personalizzato per tutti, da noi giocatori a ogni componente dello staff. Prima delle partite faceva video e messaggi: un leader, spero che possa continuare. Gli ho detto che sono fiero di avere giocato con lui. Per me è come un fratello maggiore».