Gazzetta: sull’errore di Meret pesa la costruzione dal basso ma soprattutto la sua inadeguatezza caratteriale

Sulla Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza si sofferma sui tre errori che hanno condizionato la lotta per lo scudetto: quello di Meret a Empoli, quello di Radu a Bologna e quello di Terracciano contro il Milan. Tutti e tre attribuibili al cambiamento del ruolo dei portieri, chiamati troppo spesso a fare la costruzione dal basso.

“Il portiere è diventato un ibrido, in possesso palla deve calciare e partecipare come un giocatore di movimento, ma non tutti i portieri sono portati, per deficit di tecnica e personalità. La prima si può allenare, la seconda no”.