Gazzetta su Inter-Empoli: l’Inter ha imposto la legge della furia e della veemenza

Da che perdeva 2-0, l’Inter è riuscita a ribaltare il risultato contro l’Empoli portando a casa la vittoria. A San Siro, ieri, è finita 4-2. La Gazzetta dello Sport commenta la reazione degli uomini di Inzaghi.

“L’Inter ha capito che non ci sarebbe stato ritorno da un eventuale 2-3 e ha preso per il collo la partita e l’avversario. Ha imposto la legge della furia e della veemenza, ha rinchiuso l’Empoli negli ultimi trenta metri, gli ha impedito di costruire e di ripartire. Vicario, il portiere dell’Empoli, ha resistito finché ha potuto con una serie di interventi decisivi su Calhanoglu, Dumfries e Lautaro. Ha ceduto intorno al 65’: su un cross di Barella, respinta corta e maldestra di Fiamozzi, palla a Lautaro e altro tiro definitivo del Toro. Tre a due, fine dei cattivi pensieri, il disordine rimodellato in ordine. Andreazzoli a quel punto si è coperto con un 3-5-2 per evitare l’imbarcata e alimentare la speranza di un contropiede. Niente da fare, l’Inter è entrata in modalità controllo, si è scollegata dalla pazzia e ha attivato la razionalità. Altre parate assortite di Vicario, poi un palo di Dzeko e un attimo prima della fine il 4-2 di Sanchez su assist dello stesso Dzeko, per l’ennesimo elogio della follia interista”.