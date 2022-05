Gazzetta: Insigne e De Laurentiis meritano un applauso per aver deposto le armi nel giorno dell’addio

Ieri il capitano è entrato in campo tenendosi per mano con il presidente dopo mesi di silenzi, frecciatine e intese non trovate

La Gazzetta dello Sport fa i complimenti a Lorenzo Insigne e al presidente De Laurentiis per come hanno gestito il giorno dell’addio del capitano allo stadio Diego Armando Maradona e al Napoli, ieri, in Napoli-Genoa. Il capitano è entrato in campo mano nella mano con il patron. Giusto mettere da parte le ruggini, deporre le armi dopo mesi di silenzi, frecciatine e mancate intese che hanno portato all’addio.

“Lorenzo entra in campo tenendosi per mano col presidente De Laurentiis, dopo mesi e mesi di silenzi, frecciatine e intese non trovate, è il momento di deporre le armi e su questo tutti i protagonisti meritano un applauso”.