Fortunato Cerlino: «Alla posta una signora mi chiese: “don Pietro, ma le bollette le paga lei?”»

Il Fatto Quotidiano intervista Fortunato Cerlino, uno dei principali protagonisti di Gomorra. Interpretava Pietro Savastano.

Don Pietro le manca?

Le ha cambiato la vita però.

La serie Gomorra è stata al centro del dibattito per anni, accusata di apologia della criminalità. Cerlino commenta:

«Il dibattito è arrivato in Italia un po’ tardi, in America se ne parla dal Padrino. Ha ragione Saviano, l’artista sta in una stanza buia con un cadavere a terra e accende la luce: lo accusano di omicidio, ma ha solo schiacciato l’interruttore. La narrazione deve godere di massima libertà, il rischio della speculazione commerciale c’è, però Gomorra ha preso un’altra direzione: la claustrofobia di un universo a perdere. Comunque, sono osservazioni che accetto da critici e intellettuali, non dalla politica. Se il pubblico non è pronto, è colpa degli attori sociali che mancano: altro che accusare Gomorra, aprite i parchi, fate cultura, perché il rischio di emulazione è più forte in chi non ha strumenti. Ma sa quanta gente che avevo attorno è finita ammazzata o in galera? Io sono stato salvato dalla mia maestra delle elementari».