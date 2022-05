Empoli-Salernitana 1-1, Vicario straordinario, Perotti sbaglia un rigore

Finisce 1-1 al Castellani. L’Empoli è andato in vantaggio dopo mezz’ora, la squadra campana ha pareggiato nel secondo tempo. Il Venezia è matematicamente in Serie B

Finisce 1-1 al Castellani la partita tra Empoli e Salernitana. La squadra di casa è andata per prima in vantaggio, dopo mezz’ora di gioco, grazie il gol di Cutrone. Da qui la reazione della squadra campana. Diversi i tentativi andati a vuoto, fino a quando, al 76′ del secondo tempo, la Salernitana è riuscita ad acciuffare il pareggio con Bonazzoli, in rovesciata.

La squadra di Nicola avrebbe potuto vincere, se avesse segnato il rigore concesso dall’arbitro dopo una review al Var per un fallo di Romagnoli su Coulibaly: sul dischetto, purtroppo, Perotti ha fallito l’obiettivo facendosi parare il tiro da Vicario, protagonista di diverse importanti parate nel corso del match.

Il pareggio tra Empoli e Salernitana manda matematicamente in Serie B il Venezia, che adesso si trova a 25 punti, dunque con 6 punti in meno della Salernitana ad una giornata sola dalla fine del campionato.