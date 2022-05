Deulofeu: «Ho un mio team di analisti, e se gioco meglio lo devo alla psiconeuroimmunologia»

Dopo anni da talento sprecato, all’Udinese ha svoltato grazie alla scienza: ha un team di esperti che lo segue in tutto, dal cibo alla tattica

Gerard Deulofeu è considerato da anni – troppi anni – un grande talento del calcio spagnolo. Uno di quelli mai davvero esplosi. Quest’anno ha fatto un piccolo botto all’Udinese. Se ne sono accorti pure in Spagna. El Mundo lo ha intervistato per farsi dire che cos’è cambiato. E lui, che pure ha giocato nel Barca e nel Milan, dice che ha un segreto scientifico. Si chiama Regenera Elite: “Volontà, molto sacrificio, credere nell’ambiente e nei professionisti che sono al tuo fianco. Sto lavorando con Regenera Elite e sono il mio pilastro fondamentale, insieme alla mia famiglia. Credo fedelmente in loro ed è per questo che le cose funzionano così bene”.

Delofeu ha scoperto il professionismo maniacale, usando anche strumenti che normalmente usano i club, non i singoli giocatori, tipo lo studio dei dati del gioco.

Regenera – spiega Delofeu – sono quattro esperti in psiconeuroimmunologia. Il cibo e le quattro indicazioni che mi danno sul cibo sono quasi l’ultimo aspetto. Quello che fanno è prepararti nel miglior modo possibile, al millimetro, in modo da arrivare alla massima concentrazione per la partita. Fisicamente e mentalmente. E ciò implica problemi personali, organizzazione della tua vita… Mille cose su cui lavoriamo insieme. Il digiuno intermittente mi aiuta molto, è pazzesco come ti senti e l’energia che puoi dare in campo, ma funziona molto a livello mentale. Adesso vado in campo con la mente pulita, per questo gioco meglio. Non ho bisogno di motivazione, ce l’ho dentro”.

“Ho un team di analisti chiamato Go Up Players, con cui lavoro da quattro o cinque anni. Lavoriamo dopo la partita sull’analisi delle giocate che ho fatto. Prepariamo le partite nel migliore dei modi e si vedono cose che poi compaiono e accadono nelle partite. Se lo vedi, quando succede davvero hai già un vantaggio perché lo sai. Non ti sorprende più”.