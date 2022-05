CorSport: Torino-Napoli, Spalletti deciso a confermare la formazione che ha vinto col Sassuolo

Tra i pali Ospina, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, in mediana Fabian e Anguissa. Davanti Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen

Oggi alle 15 si gioca Torino-Napoli. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti sarebbe intenzionato a confermare la stessa formazione che ha vinto contro il Sassuolo.

“L’idea di Spalletti, emersa dalle prove finali, è quella di confermare interamente a Torino la formazione che ha strapazzato il Sassuolo una settimana fa al Maradona. Undici su undici”.

E allora in porta ci sarà di nuovo Ospina, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, mentre in mediana il tecnico schiererà Fabian e Anguissa. In attacco, Lozano, Mertens e Insigne nel tris di trequartisti alle spalle di Osimhen. Lobotka parte dalla panchina.