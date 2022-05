Corsport: riequilibrio dei conti, taglio degli ingaggi, così Elliott ha fatto rinascere il Milan

L’analisi di Giudice: dopo la deludente gestione di Leonardo (Higuain, Caldara, Piatek, Paqueta), il fatturato è tornato a crescere. E non è affatto detto che venda

Sul Corriere dello Sport Alessandro Giudice analizza le due diverse strade percorse da Inter e Milan a livello societario per raggiungere i vertici del calcio italiano.

Elliott acquistò il Milan da Yonghong Li per 300 milioni

ma con un cumulo di macerie fumanti, sportive ed economiche, da ricomporre. La politica del fondo è chiara: riequilibrio dei conti attraverso il controllo rigoroso del costo della rosa (monte stipendi a 141 milioni dopo un picco a 185, ammortamenti a 73 dai 102 del 2019/20). Il fatturato torna a crescere (265 milioni nel 2021) dopo aver toccato livelli mortificanti, grazie alle coppe e al rinnovato appeal del brand. Crescerà ancora, sfiorando i 300 nel 2021/22, con la Champions e la plusvalenza dalla vendita di Casa Milan che hanno consentito un simbolico, ma eccezionale, ritorno all’utile nell’ultima semestrale.

Soprattutto, il ritorno alla competitività sportiva dopo i passi falsi della gestione Leonardo con acquisti deludenti (Higuain, Caldara, Piatek, Paqueta) si deve al mix virtuoso di squadra, area tecnica e proprietà che porta a intravedere risultati sportivi insperati, seguendo finanziariamente la bussola del debito-zero.

Il club è in vendita ma Elliott non muore dalla voglia di disfarsene. L’esclusiva a Investcorp è scaduta, le informazioni raccolte dalla comunità finanziaria sono di grandi difficoltà che il fondo del Bahrain incontra nel costruire la struttura finanziaria: faticherebbe a trovare soci di minoranza (fino al 30%) e prestiti-ponte piuttosto costosi che appesantirebbero la struttura, mentre si propone il dossier ai family office senza (pare) ritorni incoraggianti. Insomma, la cessione sembra allontanarsi e non si può neppure escludere che Elliott rimanga al timone.