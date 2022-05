Corsport: mercoledì festa d’addio di Insigne con De Laurentiis, Gigi D’Alessio, Clementino, Rocco Hunt

Napoli-Genoa è l’ultima partita di Insigne nello stadio di casa. Ne scrive il Corriere dello Sport:

In Canada, dove un membro del suo entourage ha compiuto una serie di viaggi per sistemare la questione-casa e altre situazioni logistiche, volerà dopo gli impegni con la Nazionale, intorno al 25 giugno, e poi dal 1° luglio sarà ufficialmente un giocatore del Toronto. Maglia rossa e cuore azzurro. Quello sempre. E con gli amici di sempre, e i compagni e il presidente e Spalletti farà festa anche mercoledì in un locale alle porte di Napoli: tra gli invitati anche Gigi D’Alessio, Clementino e Rocco Hunt, ugole d’oro, ma la voce di Napoli che oggi lo saluterà in coro sarà forse la melodia più dolce e struggente della sua vita.