CorSport: l’unica offerta arrivata per Dybala viene dal Borussia Dortmund, 4,5 milioni netti di ingaggio

L’argentino non ha ancora deciso, rimanda tutto a fine stagione. Per ora ha delegato l’agente a registrare interessi e proposte

Il Corriere dello Sport dedica un articolo al futuro di Paulo Dybala. Per l’argentino della Juventus è arrivata solo un’offerta, quella del Borussia Dortmund: 4,5 milioni di ingaggio netti. Ma Dybala ha rimandato tutto a fine stagione. Ieri il suo procuratore ha smentito qualsiasi accordo con altri club, sia in Italia che all’estero.

“Contatti in tutta Europa, ma per ora l’unica chiamata che si è evoluta in un’off erta concreta e strutturata è quella del Borussia Dortmund, che sul piatto ha messo 4,5 milioni netti di ingaggio e un ruolo centrale anche a livello di immagine dopo la partenza imminente di Erling Braut Haaland. Ma Paulo non ha deciso niente, non ha nemmeno fretta di farlo”.

“Paulo sta provando a rimandare ogni pensiero legato al dopo-Juve, delegando Jorge Antun e tutto il suo entourage a registrare interessi e proposte, ma senza voler prendere alcuna decisione fi no al termine della stagione”.