Corsport: lo striscione è un atto di teppismo intimidatorio nei confronti di Spalletti

“Tira una brutta aria”. Barbano: “se il tifo organizzato fosse una voce arcigna ma dignitosa, smaschererebbe gli autori, isolandoli in pochi minuti”

“Spalletti, tira una brutta aria”, titola il Corriere dello Sport a proposito dello striscione contro il tecnico. Il condirettore Alessandro Barbano scrive:

Si firmano «i mariuoli», ma il loro striscione è un atto di teppismo intimidatorio, che colpisce Lucio Spalletti nel momento più difficile della stagione, e alza un’ombra indecifrabile che inquina l’aria. (…) Se il tifo organizzato fosse una voce arcigna ma dignitosa, smaschererebbe gli autori, isolandoli in pochi minuti. Invece i «mariuoli» che minacciano il tecnico del terzo posto non hanno un nome. (…) Spalletti è un bersaglio facile, perché è un tecnico coraggioso che ci mette la faccia, parla e dice quello che pensa, sceglie e sbaglia, come chiunque scelga.