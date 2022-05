CorSport: Adl dovrebbe riflettere sugli errori e consegnare pubblicamente la panchina a Spalletti

Se i tifosi del Napoli contestano la Champions League deve esserci un problema. Lo scrive, sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano. De Laurentiis dovrebbe farsi qualche domanda.

Il presidente “deve trarne conseguenze, avviare una riflessione con se stesso, porsi delle domande e comunque darsi delle risposte”, è costretto “a chiedersi cosa stia succedendo a Napoli e perché”.

“Per liberare l’aria da qualsiasi equivoco, e senza la necessità di frasi eventualmente utilizzabili per libere interpretazioni, la panchina sulla quale accomodarsi per un pizzico di meditazione, andrebbe consegnata pubblicamente al suo legittimo proprietario, Luciano Spalletti in carne ed ossa, lasciando perdere divagazioni dialettiche nelle quali infilarci il naso, per tentare di annusare l’aria nuova”.