Conte: «Arteta è un allenatore bravo, ma ha appena iniziato questo lavoro, si lamenta troppo»

La risposta alle polemiche del tecnico dell’Arsenal sull’arbitraggio del match vinto dal Tottenham 3-0: «Deve essere più calmo»

Il Tottenham di Antonio Conte ha battuto l’Arsenal 3-0. La squadra di Arteta è rimasta presto in dieci ed ha dovuto arrendersi. La lotta per il quarto posto in classifica è ancora aperta, con l’Arsenal che ha ancora un punto di vantaggio. Il post partita è stato denso di polemiche. Arteta si è lamentato delle decisioni dell’arbitro, Paul Tierney, per il rigore concesso al Tottenham, trasformato da Harry Kane e per l’espulsione di Rob Holding al 33′ per doppio giallo.

«Se dico quello che penso, sarò sospeso per sei mesi e invece voglio essere a bordo campo per la nostra prossima partita lunedì sera. Voglio che l’arbitro venga davanti alle telecamere e spieghi le sue decisioni perché eravamo così entusiasti di giocare questa partita e questa bellissima occasione è stata distrutta stasera».

Conte gli ha risposto con decisione.

«Arteta è un allenatore davvero bravo, ma ha appena iniziato questo lavoro e deve essere più concentrato sulla sua squadra e non continuare a lamentarsi. In sei mesi al Tottenham, l’ho ascoltato lamentarsi molto. Ha bisogno di essere più calmo. Ma se non vuole accettare il mio consiglio, non mi interessa. Il cartellino rosso per me era chiaro e se vogliamo lamentarci abbiamo la possibilità ad ogni partita di parlare di arbitri, decisioni e partite rinviate. Se vi ricordate, l’Arsenal ha rimandato questa partita in modo incredibile quando un solo giocatore aveva il Covid. Non l’ho dimenticato perché ci ha fatto arrabbiare un po’. Se vogliamo lamentarci posso anche chiedere perché dobbiamo giocare di nuovo domenica alle 12 e l’Arsenal non gioca fino a lunedì sera e ha un giorno di riposo in più».